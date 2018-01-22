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ВКС перехватили самолеты в стратосфере
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ВКС перехватили самолеты в стратосфере 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ авиацентра в Нижегородской области в ходе учений отработали перехват самолетов условного противника на больших высотах, в том числе в нижних слоях стратосферы, рассказали в Минобороны.

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«Роль воздушного противника выполняла пара истребителей аналогичного типа. Экипажи условного противника выполняли полет на высотах от 10 до 15 километров (нижние слои стратосферы начинаются на высоте 11 км — прим. ВЗГЛЯД) на скоростях 1-2,5 тыс. километров в час», — передает ТАСС сообщение ведомства.

В Минобороны рассказали, что десять экипажей истребителей, участвовавших в учениях, условно уничтожили все цели ракетными атаками с расстояния более 150 километров.

Занятия проходили в рамках переобучения пилотов со всей страны на модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, оснащенный современной системой управления и высокоточным вооружением. Как рассказали в Минобороны, этот самолет превосходит своего предшественника МиГ-31 по боевой эффективности в 2,6 раза.

Напомним, в рамках учений «Запад-2017» экипажи истребителей МиГ-31БМ Западного военного округа перехватили крылатые ракеты условного противника.

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