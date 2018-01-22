В Пентагоне испугались российского оружия

В Пентагоне испугались оружия, способного уничтожить США полностью

Пентагон разрабатывает новую ядерную доктрину, которая должна быть представлена в конце января. Черновик документа несколько дней назад опубликовал Huffington Post. Возможно, это только один из вариантов, который рассматривается сейчас в главном военном ведомстве США. Но из него следует, что политика Вашингтона в этом вопросе может стать более агрессивной.

Если завтра война

По данным СМИ, новый документ расширяет спектр поводов, которые дают главе государства право нажать «красную кнопку». Предлагается также нарастить ядерные вооружения, в том числе модернизировать ядерную триаду, вернуть крылатые ракеты с ядерной боевой частью и разработать два новых образца ядерного оружия. В их числе — ядерная боеголовка «малой мощности» для ракеты подводного пуска Trident.

Разумеется, все эти предложения обосновываются повышением уровня внешних угроз и необходимостью сдерживать такие «воинственные» страны, как Северная Корея и Россия, а заодно и не отстать от Китая, который формально США не враг, но тоже активно работает над модернизацией своего ядерного арсенала.

В качестве конкретного примера в черновике доктрины приведен проект автономной подводной лодки с термоядерным зарядом, который разрабатывает Россия. Проект многоцелевой самоходной системы «Статус 6» задуман как подводный беспилотный аппарат: он может погружаться на глубину до 3280 футов (1 километр) и проходить в автономном режиме 6,2 тысячи миль, реализуя идею «торпеды Сахарова», которую создатель российской водородной бомбы, как считается, предложил еще в 1960х годах, пишет Finanz.ru.

Беспилотный и очень опасный

Подводный дрон, по данным Пентагона, должен нести на борту ядерный заряд мощностью 100 мегатонн — в 6,2 тысячи раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв такого гиганта способен спровоцировать цунами, уничтожающее побережье потенциального противника, а ядерная начинка торпеды может быть «загрязнена» радиоактивным кобальтом-60, который сделает пораженную территорию непригодной для жизни на сто лет.

Американская разведка утверждает, что российский подводный беспилотник, разработанный, по мнению Вашингтона, в КБ «Рубин», был испытан как минимум один раз — в ноябре 2016 года, сообщал Free Beacon. Вероятно, это оружие может быть применено против американских портов и баз, включая те, которые используются подводными лодками с баллистическими ракетами, предположило издание.

В дополнение к модернизации ядерного «наследия» советских времен Россия разрабатывает и развертывает новые ядерные боеголовки и пусковые установки, говорится в доктрине. Особенно обеспокоены в США тем, что Москва рассматривает ядерную атаку как способ «деэскалации» конфликта на выгодных для России условиях: «это ошибочное представление увеличивают риск опасного просчета и эскалации», цитирует доктрину DefenseNews.

Цепная реакция

«Нечего на зеркало пенять, — иронизирует научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований Российского института стратегических исследований Владимир Новиков. — Вполне возможно, что Россия повышает свою обороноспособность. Но она следует в фарватере США, потому что сами американцы осуществляют рассчитанную на несколько десятилетий программу модернизации ракетно-ядерного потенциала своей страны. Начинал это еще Буш, потом продолжал Обама, и теперь новый президент идет тем же курсом».

Вообще модернизацией ядерного арсенала занимаются все страны, которые обладают таким оружием, напоминает эксперт, например, тот же Китай, не говоря уже про Индию, Пакистан и Северную Корею. Последние три наверняка его еще и наращивают.

И всегда подобные «упражнения» объясняются простой необходимостью поддерживать имеющийся ядерный потенциал в работоспособном и безопасном состоянии и сдерживать внешнюю агрессию.

Вечная классика

«Это классическая пропаганда, классическое оправдание: мы вооружаемся, потому что нам враг угрожает, он тоже вооружается. Это всегда было, есть, и будет. Это прикрытие, повод, один из важных факторов, чтобы выбить из Конгресса деньги, необходимые на модернизацию ракетно-ядерного потенциала. А речь идет о десятках и даже сотнях миллиардов долларов, которые на протяжении двух-трех десятилетий они готовы потратить на эти программы. Но эти расходы надо же как-то обосновать», — рассуждает В. Новиков.

По его словам, в США наверняка идут программы модернизации ядерных боеголовок, пусть даже это подается под соусом поддержания их в работоспособном состоянии, но проверить-то нельзя. Кроме того не исключено, и даже весьма вероятно, что сами США занимаются не только модернизацией старых запасов, но и созданием новых видов ядерных вооружений.

По крайней мере, на уровне машинного моделирования такие работы, безусловно, ведутся. «Другое дело, может ли Пентагон принять на вооружение заряд, который не пройдет полномасштабных испытаний», — замечает аналитик.

Очевидно одно: в обозримой перспективе ожидать полного отказа от ядерного оружия точно не стоит. Разве что придумают что-то новое вместо него, что будет еще эффективнее, но, может быть, страшнее.