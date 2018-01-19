Турки перебросили в Сирию комплекс для борьбы с С-400

Турция перебрасывает в Африн комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Koral. Снимок, на котором запечатлена система, опубликовал Telegram-канал 338.

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Как сообщает «Лента.ру», комплекс, предположительно, будет задействован в ходе наступления на позиции сирийских курдов, связанных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

ВМС Турции получили Koral в 2016 году. Комплекс может создавать шумовые и импульсные помехи в широком диапазоне частот. В частности, он способен нейтрализовать действие наземных зенитных ракетных комплексов средней и большой дальности, в том числе российских С-400 «Триумф», на дистанции до 100-150 километров.

Ранее 19 января турецкие военные провели массированный артобстрел курдских военизированных отрядов в Африне.