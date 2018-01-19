Россия уничтожит крупнейшие атомные подлодки

Россия откажется от крупнейших атомных подлодок

Россия утилизирует две самые большие в мире атомные подлодки, сообщает РИА «Новости».

Дальнейшую эксплуатацию подводных лодок проекта 941 (шифр «Акула») «Архангельск» и «Северсталь» сочли нерентабельной. Лодки уже выведены из боевого состава ВМФ и будут утилизированы после 2020 года.

У ВМФ остается единственная действующая «Акула» — подводная лодка «Дмитрий Донской», которая участвовала в испытаниях баллистической ракеты «Булава».

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Работы по разработке подлодок проекта «Акула» начались в 1973 году в КБ «Рубин». Всего было построено шесть крейсеров, три из которых были утилизированы в 90-х годах из-за недостатка средств на их содержание. Как сообщает «Правда.ру», решение об утилизации «Архангельска» и «Северстали» было принято еще несколько лет назад. Были планы создать на базе «Архангельска» музей, которые так и остались планами.

Бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов назвал утилизацию «Акул» варварством. По его словам, лодки можно было бы модернизировать под «Булаву» или современные крылатые ракеты.

«Эти подводные лодки — самые мощные в мире, самые высокотехнологичные по производству. Одна "Акула" несла 20 ракет с десятью боевыми блоками в каждой. Я на них выходил в море, будучи первым замом командующего Северным флотом. Они легки в управлении. Большего восторга я никогда не испытывал», — сказал он в комментарии агентству РИА «Новости».