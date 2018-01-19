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Почему США стоит опасаться С-400
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NI рассказал, почему США стоит опасаться С-400 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

Российская зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" является видом вооружений, меняющим "правила игры", пишет National Interest.

Как отмечает издание, С-400 превосходят западные аналоги сразу по нескольким параметрам. Во-первых, российский образец может запускать сразу несколько зенитных управляемых ракет различной дальности. В частности, NI называет четыре такие ракеты, дальность полета которых достигает 40, 120, 250 и 400 километров соответственно. Американские "Пэтриот", как пишет издание, способны запускать ракеты с дальностью полета только в 96 километров.

Во-вторых, National Interest отмечает превосходные характеристики одной из зенитных ракет (9М96Е2 с дальностью полета 120 километров), которую способны запускать С-400. Издание пишет, что подобная ракета не только пролетает со скоростью пять километров в секунду, но и способна сбивать цели, летящие на высоте до пяти метров над землей.

Как отмечает один из ведущих военных экспертов Карло Копп, С-400 могут быть оснащены специальными радарами, предназначенными для поражения современных малозаметных летательных аппаратов, таких как F-22 и F-35.

При этом издание подчеркивает, что разработка С-400 позволяет России иметь относительно небольшой по сравнению с США и странами НАТО авиапарк истребителей.

Эксперты также отмечают, что российский зенитно-ракетный комплекс представляет реальную угрозу для авиационных комплексов радиообнаружения и наведения США и некоторых других стран НАТО. В частности, издание пишет об американском самолете дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, уязвимого для С-400.

С-400 также способны сбивать баллистические ракеты, что, по мнению экспертов, стало основным доводом в намерении Саудовской Аравии заключить контракт с Россией на приобретение данного зенитно-ракетного комплекса. Однако издание уточняет, что поражающие способности С-400 против баллистических ракет достоверно не известны.

В целом National Interest называет настоящим прорывом заключение контрактов между Россией и некоторыми странами-участницами НАТО (Греция и Турция), а также традиционными партнерами США по линии ВТС (Саудовская Аравия и ОАЭ) на поставку военной техники.

Резюмируя, издание сетует на отсутствие обеспокоенности в американских высших кругах в связи с растущим интересом к российским С-400 в мире

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