Ещё
Чем подбили саудовский истребитель F-15 над Йеменом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чем подбили саудовский истребитель F-15 над Йеменом 

Российская Газета 11 часов назад

Инцидент с F-15 Саудовской Аравии, произошедший в минувший понедельник в воздушном пространстве Йемена, по-прежнему оставляет много вопросов. До сих пор не ясно, какое оружие применили по летательному аппарату, удалось ли его сбить или Eagle лишь получил повреждения.

Как рассказал известный военный эксперт по локальным конфликтам Юрий Лямин, остается неизвестным, какой ракетой был поражен истребитель. Йеменцы на видео показали только оптико-электронную систему FLIR Ultra 8500, что использовалась для слежения за самолетом.

Есть предположения, что хуситы могли использовать импровизированную зенитную установку, созданную на базе авиационных ракет с инфракрасной головкой самонаведения. Они остались у них от самолетов ВВС Йемена. Ранее появлялись фотографии, где были запечатлены такие установки с ракетами Р-27Т и Р-73. Хотя есть вероятность, что мог быть применен и ЗРК "Оса".

"Что же касается факта поражения, то, опять же, судя по кадрам с видео, запущенная хуситами ракета разорвалась достаточно близко к самолету, чтобы нанести ему повреждения осколками, но это не обязательно означает, что он был сбит. Сам по себе F-15 является довольно крепкой машиной, и сразу после поражения он еще продолжал полет. Возможно, экипаж и смог дотянуть на поврежденной машине до базы в Саудовской Аравии. По крайней мере, эту потерю королевские ВВС не признали, в отличие от уничтоженного перед этим истребителя-бомбардировщика Tornado", — отмечает Юрий Лямин.

Российская Газета: последние новости
Видео: робот "Нерехта" разнес в клочья бронежилет Видео: В США сравнили ударные вертолеты "Апач" и "Аллигатор" Норвегия купила у США 52 истребителя F-35
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заминированный поезд из ДНР, РФ отомстила боевикам и другие события дня
«Мама порезалась и спит»: спецназовец перерезал горло жене
Фокус с исчезающими карандашами обескуражил интернет
«Аэрофлот» ответил «гламурному быдлу»
Российские военные отомстили за обстрел своей базы в Сирии
Видео
00:18
Сирийских диверсантов накрыли «Краснополем»
Оружие Армия
09:35
Робот «Нерехта» разнес в клочья бронежилет
Оружие Армия
00:06
Фокус с исчезающими карандашами обескуражил интернет
Интернет
00:15
Опубликовано видео уничтожения атаковавших базы РФ боевиков
Ближний Восток Армия
04:30
Американец снял на видео сход селя на свой дом
Катастрофы Происшествия
01:04
Мясник избежал обледенения благодаря колбасе
Происшествия
02:43
В Кремле пояснили предложение вернуть Украине корабли
Политика
00:28
Свинья отбила поросенка у мясника
В мире Азия
01:33
Мучитель школьников оказался пионером
Происшествия Статьи
03:59
Жириновский устроил дебош в прямом эфире
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение