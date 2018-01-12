Ещё
КБ «Южное» возобновило разработку «почти ядерных» ракет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КБ «Южное» возобновило разработку «почти ядерных» ракет 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

КБ «Южное» возобновило разработку «почти ядерных» ракет, заявил бывший глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала «112 Украина».

Речь идет о проекте многофункционального ракетного комплекса «Сапсан», который заменит соответствующую технику советского производства.

«Тут есть возможность говорить не о боеприпасах ядерных, а о боеприпасах повышенной мощности, которые по своему эффекту не являются ядерными, но близки к тому по поражающей силе», — сказал Гриценко.

Экс-министр отдельно отметил, что применение подобного оружия не вызывает негативных последствий в виде радиоактивного заражения или проникающей радиации.

В 2006 году Совбез Украины заключил договор с КБ «Южное» на разработку многофункционального ракетного оперативно-тактического проекта «Сапсан». Комплекс должен был поступить на вооружение украинской армии до 2012 года, но из-за недостаточного финансирования завершить разработку в намеченный срок не удалось. В 2013 году Минобороны Украины отказалось от данного проекта из-за неэффективного использования средств бюджета.

Lenta.ru: последние новости
Новейшие атомные подлодки США получили фантастические технологии Русские «Печенеги» заметили в Сирии Трамп заявил о продаже союзникам по НАТО самолетов из компьютерной игры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли способ стать «повелителями всей нефти мира»
Жириновский устроил дебош на телешоу
Киев занялся подсчетами после предложения Путина по военной технике
«Северному потоку-2» хотят положить конец
Путин высказался о поездке Порошенко на Мальдивы
Видео
03:59
Жириновский устроил дебош в прямом эфире
Политика
01:33
США придумали новый способ «напугать» Россию
Оружие Армия
00:45
Арестован организатор убийства Карлова
Политика Происшествия
Танец в халатах вызвал ажиотаж в соцсети
Безумный мир
10:45
Молодая жена Краско прокомментировала новый скандал
Шоу-бизнес
00:36
Грузовик застрял в тоннеле в Подмосковье
Новости Москвы Происшествия
04:16
Чиновникам запретили тыкать в инспекторов ГИБДД
Общество
00:29
Аршавиной досталось от Невзорова
Шоу-бизнес
00:54
Мария Миронова раскрыла, что думает о Марии Голубкиной
Шоу-бизнес
01:22
Россиянин прыгнул с балкона и остался жив
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение