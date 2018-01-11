Ещё
США придумали новый способ «устрашить» Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

The Guardian: для сдерживания России США собирается создать новую ядерную боеголовку 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: www.vesti.ru

Британская газета The Guardian сообщает, что Белый дом хочет ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать боеголовку малой мощности для ракет Trident.

Издание ссылается на бывшего высокопоставленного сотрудника Совета нацбезопасности. По его данным, Пентагон подготовил доктрину. Такое вооружение должно вызвать беспокойство у Москвы, Пекина и Пхеньяна.

Реакция Владимира Путина уже известна. Президент поднимал эту тему на коллегии Минобороны, передает "Россия 24". По его словам, США планомерно разрушают существующий в этой области договор, и безопасности миру это точно не прибавит.

Вести.Ru: последние новости
Для "сдерживания русских" США разработает новую ядерную боеголовку При обстреле военной базы в Сирии погибли двое россиян Эсминец США вошел в Черное море
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Польше назвали причину крушения борта Качиньского
Сенат потребовал от Трампа наказать РФ
Почему Бабаян не родила Державину детей
Хокинг пообещал ад на Земле
В Норвегии дали неожиданную оценку отношениям с РФ
Видео
00:00
В Набережных Челнах грунт провалился под многоэтажкой
Происшествия
00:35
Европа отказалась от главного конкурента «Протона»
Наука и техника
01:23
Племянник рассказал о последних днях Державина
Шоу-бизнес
01:03
Семья Шурыгиной отреагировала на УДО Семёнова
Шоу-бизнес
05:16
Соловьев объяснил победу «России 1» над Первым каналом
Общество Экономика
01:11
Захарченко дал новое объяснение своему богатству
Происшествия
00:34
Собчак пожаловалась на угрозы из-за слов о Крыме
Политика
01:23
Экс-жена Державина рассказала, как умер актер
Шоу-бизнес
02:29
Пенсионный ад: как не окончить жизнь в нищете
Личный счет Статьи
01:23
Смерть Державина шокировала артистов
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение