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США придумали новый способ «напугать» Россию
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The Guardian: для сдерживания России США собирается создать новую ядерную боеголовку 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: www.vesti.ru

Британская газета The Guardian сообщает, что Белый дом хочет ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать боеголовку малой мощности для ракет Trident.

Издание ссылается на бывшего высокопоставленного сотрудника Совета нацбезопасности. По его данным, Пентагон подготовил доктрину. Такое вооружение должно вызвать беспокойство у Москвы, Пекина и Пхеньяна.

Реакция Владимира Путина уже известна. Президент поднимал эту тему на коллегии Минобороны, передает "Россия 24". По его словам, США планомерно разрушают существующий в этой области договор, и безопасности миру это точно не прибавит.

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