РФ становится мощным противником в новой гонке вооружений

AldriMer: Россия становится мощным и амбициозным противником в новой гонке вооружений

Норвежская разведка предупреждает, что Россия заметно расширила своё военное присутствие в северных морях и выделяет значительные суммы на модернизацию ВМФ и строительство подлодок. Русские наращивают военный потенциал и становятся «мощным противником с большими амбициями в гонке вооружений, проходящей в непосредственной близости от Норвегии», пишет AldriMer.no.

Вооружённые силы и разведслужбы Норвегии отмечают, что Россия расширила своё присутствие в северных регионах, а деятельность российского Северного флота заметно активизировалась. Они сообщают также, что российские власти «уделяют особое внимание» судоходным районам Арктики и исследованию новых акваторий, приводя в качестве подтверждения «многочисленные доклады о больших инвестициях в военно-морской флот и строительство подлодок», пишет AldriMer.no.

По данным российских СМИ, на протяжении прошедшего 2017 года Северный флот России осуществил примерно 4,7 тысяч практических операций с целью повышения боеготовности и отработки боевых навыков. Причём более половины из них составляли учения с практическим использованием оружия, включая запуск ракет, говорится в статье. В частности, в ходе двух учений с российских подлодок «Юрий Долгорукий» и «Брянск» производился запуск межконтинентальных баллистических ракет, отмечает AldriMer.no.

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Сообщается также, что подводные лодки Северного флота регулярно заходят в новые районы, а их экипажи изучают под водой фарватер — в частности в Северном Ледовитом океане. Причём такая высокая активность, по всей видимости, сохранится и в 2018 году, прогнозирует автор. Российское Министерство обороны подтвердило, что операции и учения в Арктике будут занимать важное место в деятельности российских военно-морских сил и далее. В новом году планируется провести целый ряд рейдов и манёвров при участии российских военных подразделений, расквартированных на арктических островах, пишет AldriMer.no.

Однако «военные амбиции русских» в предстоящем году не ограничиваются лишь операциями военно-морского флота, подчёркивается в статье. Кроме того, более 500 учений планируют провести российские ВКС, сообщается на сайте Министерства обороны России. По мнению экспертов, Россия активно «наступает американцам на пятки» в северных регионах.

Тот факт, что российские военно-морские силы в прошлом году более чем на 30% увеличили количество своих учений на севере, подтверждает, что «русские стали мощным и растущим противником с большими амбициями в гонке вооружений, проходящей в непосредственной близости от Норвегии», предупреждает AldriMer.no.

По мнению научного сотрудника Школы военно-морских сил Норвегии Столе Ульриксена, боеспособность российского флота и «уровень амбиций русских» вызывает серьёзное беспокойство.

«Принимая во внимание, что русские и китайцы делают упор на вооружённые силы, американцы должны добиться в конгрессе, чтобы военно-морские силы США заключили контракты на одновременное строительство ряда кораблей. Это необходимо для того, чтобы американские верфи смогли инвестировать в более быстрое строительство», — подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом AldriMer.no.

Как полагает Ульриксен, в настоящее время американцы уже чувствуют, что им «наступают на пятки». И если в ближайшее время они не исправят положения, то баланс сил может резко поменяться, предупреждает эксперт. «Китайцы также вооружаются и быстро развивают свой военно-морской флот, что требует расширения присутствия США в Тихом океане и способствует тому, что ситуация в северных районах может измениться», — заключил он в интервью AldriMer.no.