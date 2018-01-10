Миру грозит настоящая ядерная война

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Эксперты: новая атомная боеголовка США грозит настоящей ядерной войной 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Reuters

Новая атомная боеголовка малой мощности "для обороны Европы" на межконтинентальной баллистической ракете США Trident II в случае попытки применения грозит настоящей ядерной войной, считают опрошенные РИА Новости в среду военные эксперты.

Так они прокомментировали планы администрации Дональда Трампа ослабить ограничения на использование ядерного оружия и создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности. О таком решении Белого дома написала газета The Guardian, ссылаясь на бывшего старшего директора Совета национальной безопасности США Джона Вулфстала.

В сообщении отмечено, что боеголовка будет использоваться на модифицированных ракетах Trident II (D5), установленных на подводных лодках. Главной целью переоснащения считается "сдерживание России от использования тактических боеголовок в конфликте в Восточной Европе". По данным издания, в США также расширят перечень условий, являющихся обоснованием для применения ядерного арсенала, включая ответ на атаку без применения ядерного оружия.

>> США создают ядерную боеголовку для сдерживания РФ

Ранее сообщалось, что США намерены увеличить число кораблей, оснащенных системой ПРО Aegis, для "обороны Европы".

Межконтинентальная тактика

Средство доставки новой американской тактической ядерной боеголовки останется межконтинентальным, сообщил РИА Новости бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России (в 1994-1996 годах) генерал-полковник Виктор Есин.

Он уточнил, что для понимания намерений США надо дождаться выхода очередного американского "ядерного обзора".

"Видимо, идет утечка в преддверии того, что будет заложено в нем. Обзор ожидался в конце декабря (2017 года), теперь ожидается в конце января. Вполне возможно, что все это будет заложено в новом документе", — сказал генерал-полковник.

По его словам, "когда появится конкретика, что там имеется в виду в разработке новых ядерных боеголовок, тогда, видимо, последует и адекватный ответ от России".

США, как полагает Есин, хотят использовать ракеты Trident II в качестве "средств для компенсации того, что уступают России в арсенале тактического ядерного оружия".

"То есть часть оружия из стратегического назначения, как Trident II, хотят сделать средством тактическим. По сути, это ничего не меняет. Только заряд уменьшается для получения возможности применения его на поле боя. Средство доставки остается то же — оно межконтинентальной дальности. Трудно отличить. Мы же не знаем, какие там боеголовки стоят — тактические или стратегические. Для нас, по сути, это все равно, если они будут применены", — заключил генерал-полковник.

Американское заблуждение

"Это заблуждение американцев, что они могут применить ядерное оружие, где-нибудь в Европе, на Ближнем Востоке, а сами будут сидеть у себя на континенте "в шоколаде". Наши руководители опровергали, я помню, начальник Генерального штаба (ВС РФ) говорил, что эскалация неизбежна: все равно получат стратегический удар, как только они применят ядерное оружие. Причем получат по континентальной части Соединенных Штатов", — считает бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

По его мнению, у США тактического ядерного оружия значительно меньше, чем у России — у американцев есть только авиабомбы в ядерном снаряжении.

"Они думают, как бы уравновесить. Вот придумали оснастить свои подводные лодки зарядами малой мощности. Это не секрет. США давно работают над созданием новой боеголовки для своих Trident. Мы такие же вещи делаем", — отметил генерал-лейтенант.

"Что касается ослабления ограничений на применение ядерного оружия, не хочу фантазировать — в конце января они должны выпустить обзор ядерной стратегии", — добавил Бужинский.

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