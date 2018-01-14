Ученые ждут ядерный апокалипсис

За две минуты до «Судного дня». Ученые в ожидании ядерного апокалипсиса

Часы «Судного дня» показали без двух минут 12. Ученые передвинули стрелку на 30 секунд вперед, а, значит, ядерная катастрофа стала ближе.

Журнал Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков» объяснил, что столь близки к апокалипсису люди были лишь однажды — в 1953-м. Тогда СССР и США с разницей всего в девять месяцев провели испытания своих термоядерных бомб. Перевести стрелки в этот раз ученых побудили продолжающиеся испытания в Северной Корее и риторика Дональда Трампа . Физик-ядерщик Андрей Ожаровский уверен: ученые не сгущают краски.

Андрей Ожаровский, физик-ядерщик: «Я считаю, что вот этот союз обеспокоенных ученых делает хорошую работу и указывает на реальные проблемы. Надо посмотреть не только на символический акт, на движение самой стрелки, а на обоснование. 19 страниц текста, которые сегодня были опубликованы, и там говорится не только об очевидных опасностях, а именно увеличении риска ядерной войны полномасштабной. Я напомню, там упоминаются ядерные испытания и ракетные испытания Северной Кореи и рост напряженности, связанной с Соединенными Штатами, когда президент Трамп заявляет о готовности применить ядерное оружие. Меня удивило, что с 2015 года в качестве глобальных проблем рассматривается не только ядерная война, но и климатическая катастрофа. И свою роль в том, что стрелка передвинута, сыграли так называемые люди, которые не верят в науку, которые считают, что климатические изменения не происходят. В том числе, тот же самый Дональд Трамп. И какую-то роль в передвижении стрелки часов ближе к глобальной катастрофе сыграло то, что появляются политики, отрицающие научные факты об изменении климата».

Часы «Судного дня» уже сдвигались на полминуты в 2017 году. Тогда это было связано с ростом напряженности между Вашингтоном и Москвой и избранием Трампа президентом США. За 70-летнюю историю проекта символические стрелки меняли свое положение 22 раза. Дальше всего от «ядерной полуночи» они были в 1991 году, когда завершилась «холодная война».