Ещё
Трамп увеличит экспорт американского оружия за рубеж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп решил увеличить экспорт американского оружия за рубеж 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Chris Kleponis/ ZUMAPRESS/ Globallookpress

Таким способом президент США намерен увеличить число рабочих мест для американцев.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует начать работу над увеличением экспорта американского оружия за рубеж. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, таким способом президент США намерен увеличить число рабочих мест для американцев.

По информации источников, знакомых с ситуацией, уже в феврале Трамп огласит изменения в правилах экспорта вооружений. Они должны облегчить процедуру продажи американских вооружений в другие страны.

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США должны расширить ядерный потенциал страны.

ТК «Звезда»: последние новости
Не грянет: украинский ракетный комплекс «Гром-2» не будет поставляться в ВСУ 466 бомб на 66 городов: СМИ опубликовали «рассекреченные документы» США о планах по ядерной атаке на СССР Украина отправит на танковый биатлон в Европу Т-84
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовятся к дефолту
Опубликовано провокационное интервью Симоньян
«Взрывной циклон» в США объяснили вмешательством РФ
Чиновникам РФ угрожает безработица
В Москве вновь задержали участника «гонок на Gelandewagen»
Видео
00:41
«Взрывной циклон» в США объяснили вмешательством РФ
США В мире
01:01
В Японии изгоняют злых духов
00:48
Мотоциклист снял на видео смерть друга и свою собственную
Происшествия
00:30
Собаки спасли потерявшихся детей
00:20
В Тюмени загорелся жилой дом
Пожары Происшествия
00:40
Житель Карелии в одних трусах полез спасать собаку
Происшествия
12:34
Ведущий CNN грубо прервал интервью с советником Трампа
США В мире
00:34
Появилось видео горящего у берегов Китая танкера
Происшествия Азия
03:13
Видео взрыва в Идлибе с гибелью 30 человек попало в сеть
Ближний Восток В мире
01:35
Упавшая с высоты гимнастка в Гомеле находится в больнице
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение