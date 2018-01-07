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В сети показали «загнивающую» бронетехнику СССР
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В сети показали загнивающую уникальную бронетехнику СССР 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости

Дизайнер Евгений Головач опубликовал в своем канале в «Дзене» фоторепортаж с закрытой стоянки бронетанкового музея в подмосковной Кубинке. Внимание на публикацию обратил военный эксперт Алексей Хлопотов.

Согласно рассказу Головача, стоянка представляет собой большую площадку, обнесенную высоким глухим забором с колючей проволокой. Туда привозят на реставрацию боевые и экспериментальные машины, созданные в СССР.

На сделанных дизайнером снимках видна тяжелая техника, в том числе различные танки, самоходные орудия, бронемашины, тягачи и обычные автомобили. Некоторые из них накрыты брезентом, но большинство стоят без защиты от осадков и уже покрылись слоем снега. «Такое вот отношение. Именно отношение, ибо и деньги и ресурсы в МО (министерстве обороны — прим. »Ленты.ру») есть!» — отмечает Хлопотов.

Среди техники видны, в частности, один из немногих сохранившихся импровизированных танков НИ-1 («На испуг»), самоходка с орудием калибра 152 миллиметра, уникальный понтон-трансформер и автомобиль «Победа».

Бронетанковый музей в Кубинке — один из крупнейших в мире музеев, экспонирующих бронетехнику различных видов и исторических периодов. В нем имеются машины, созданные в СССР, США, Великобритании, Франции, нацистской Германии и ряде других стран. Помимо этого, сотрудники музея занимаются реставрацией и восстановлением техники вплоть до ходового состояния. Учреждение находится в ведении Минобороны России.

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