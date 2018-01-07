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Рассекречены планы США по ядерной атаке на СССР
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466 бомб на 66 городов: СМИ опубликовали «рассекреченные документы» США о планах по ядерной атаке на СССР 

ТК «Звезда» 7 января 2018
Фото: AFP 2017

Издание Daily Star обнародовало архивные документы от 1945 года, в которых приводятся расчеты американских военных по ядерным бомбардировкам СССР.

Таблоид Daily Star опубликовал ранее засекреченные военные документы США, посвященные планам Штатов на послевоенное устройство мирового порядка в 1945 году. Как следует из опубликованных СМИ архивов, эти планы допускали массовый ядерный удар по Советскому Союзу. Официальных подтверждений от министерства обороны США относительно обнародованной информации на данный момент нет.

Издание публикует несколько копий документов, которые датируются 1945 годом. Внимания заслуживают расчеты американских военных, в которых тщательно подсчитано необходимое количество ядерных ударов по СССР, после которых «воля противника будет парализована» и государство будет фактически уничтожено.

Для реализации этой цели потребовалось бы 466 бомб, которые должны были быть сброшены на 66 советских городов, затронув ключевые точки инфраструктуры, оборонные предприятия и военные базы. Записка от 15 сентября 1945 года с расчетами адресована генералу Лесли Гровсу, который руководил американским ядерным проектом.

В качестве успешного примера использования ядерного оружия против военного противника упоминаются сбросы бомб на Хиросиму и Нагасаки, которые произошли в августе 1945 года и унесли около 200 000 жизней. Сколько жизней граждан СССР унесла бы успешная реализация операции по «параличу воли Советского Союза», в материале издания не уточняется.

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