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Возле российской авиабазы в Сирии сбит беспилотник
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Беспилотник с минами сбили возле российской авиабазы в Сирии 

Lenta.ru 1 час назад

Сирийские военные сбили беспилотный летательный аппарат боевиков возле российской авиабазы Хмеймим. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.

Отмечается, что беспилотник был устроен примитивно — деревянная рама, на которой клейкой лентой закреплен двигатель. Он нес две самодельные мины с пластиковым корпусом.

3 января сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого якобы уничтожены семь самолетов. Впоследствии в Минобороны пояснили, что минометный обстрел действительно был, в ходе него погибли двое военнослужащих, однако самолеты не пострадали.

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