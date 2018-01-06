Ещё
США: Россия раскрыла «кладезь» информации о F-22
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия раскрыла «кладезь» информации о F-22, заявил американский генерал 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Министерство обороны США

Конфликт на Ближнем Востоке дал России уникальный шанс оценить возможности американских самолетов, в частности, новейших F-22, заявила генерал-лейтенант ВВС США Вералинн Джеймисон.

"Небо над Ираком и в особенности Сирией стало для русских настоящим кладезем информации о наших действиях", — приводит слова Джеймисон портал Business Insider. Сведения, которые российская сторона могла получить о действиях американских ВВС, она назвала "бесценными".

"Российская сторона может узнать многое, всего лишь наблюдая за тактикой и техникой коалиции под руководством США", — заявил изданию эксперт Королевского Объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джастин Бронк. По его словам, практика отслеживания таких самолетов, как F-22, с помощью радаров, может принести российским ВКС огромную пользу.

Это связано с тем, что американский истребитель полагается на свою малозаметность как на основное преимущество перед российскими оппонентами, которые по меньшей мере не уступают, если не превосходят его в непосредственном воздушном бою. В результате превосходство "невидимых" самолетов вроде F-22 может быть серьезно подорвано, пишет Business Insider.

РИА Новости: последние новости
Эксперт назвал недружественным поход эсминца США в Черное море Минобороны рассказало о мерах, предпринятых после обстрела базы Хмеймим Минобороны Индии одобрило закупку у России 240 авиабомб
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирийские военные массово сдались боевикам
Евросоюз выставил России счет
Скончался Владимир Юлов
Самолеты «Аэрофлота» отказались обслуживать в Вашингтоне
В США пригрозили Москве «огромными издержками»
Видео
00:59
Страдающих ожирением ежей показали на видео
00:54
Панда обрадовалась первому снегу
В мире
00:43
Горящий самолет в аэропорту попал на видео
Происшествия
07:42
Грабитель запаниковал в запертом магазине
Происшествия
00:35
Собака покатала сама себя на санках
В мире
00:00
Замерзающих черепах спасают во Флориде
Происшествия
00:00
Лыжники застряли на подъемнике во время бури
Происшествия
00:00
Четыре ДТП подряд произошло на мосту в Москве
Происшествия ДТП
Ограждение стадиона рухнуло во время матча в Кувейте
Происшествия Футбол
03:32
Пентагон опубликовал видео перехвата Су-30
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение