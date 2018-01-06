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В США сравнили ударные вертолеты «Апач» и «Аллигатор»
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Видео: В США сравнили ударные вертолеты «Апач» и «Аллигатор» 

Российская Газета 3 часа назад

Эксперты интернет-портала Facts Box сравнили боевые возможности американского вертолета "Апач" и российского Ка-52 "Аллигатор". По их мнению, данные боевые машины являются самыми передовыми штурмовыми вертолетами в мире. Американские аналитики оценивали вертолеты по пяти параметрам, результаты которых собрали в видеоролике продолжительностью восемь минут. За один месяц его посмотрело около 300 тысяч пользователей интернета.

Проведя анализ АН-64 и Ка-52, эксперты пришли к заключению, что российский "Аллигатор" превосходит "Апач" в вопросе выживаемости и вооружения. Специалисты отметили, что Ка-52 — это первый в мире боевой вертолет, который имеет спасательную систему катапультирования, при этом в кабине пилота установлены стальные пластины, защищающие от прямых попаданий 20-мм снарядов. В американском вертолете для защиты пилотов используются керамические пластины.

В арсенале "Аллигатора" имеется пушечная установка 2А42 калибра 30 миллиметров, авиабомбы, управляемые противотанковые ракеты "Штурм-ВУ" и "Вихрь", пробивающими любую броню вместе с активной защитой. Может брать на борт ракеты класса "воздух-воздух" ближнего боя "Игла-В", а также неуправляемые ракеты "воздух-земля". Оборудован радиолокационной станцией "Арбалет".

Встроенное вооружение вертолетов АН-64А "Апач" состоит из одноствольной 30-мм пушки М230, смонтированной в турельной установке в нижней части фюзеляжа под креслом стрелка-оператора. Для борьбы с танками вертолет вооружен ПТУР "Хеллфайр" с полуактивной лазерной головкой самонаведения. При необходимости на каждом из узлов подвески вместо ПТУР может размещаться также по одной пусковой установке, в каждой из которых находится 19 неуправляемых авиационных ракет калибром 70 мм.

"Апач" превосходит российский вертолет в дальности полета примерно на 150 километров. Зато благодаря соосной схеме винтов "Аллигатор" лететь вперед хвостом со скоростью 130 километров в час, боком — 100 км/ч, и выполнять фигуры пилотажа, недоступные другим винтокрылым машинам. Отметим также, что российский Ка-52 активно применялся в Сирии для уничтожения бронетехники боевиков.

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