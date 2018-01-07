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Россия и США возвращаются к гонке вооружений
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Американские СМИ заявили о возвращении России и США к гонке вооружений 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters

Спустя 30 лет после подписания США и СССР договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Москва и Вашингтон снова начинают гонку вооружений, пишет The Washington Post.

Гонка вооружений между двумя странами была остановлена благодаря договору о РСМД в 1987, пишет издание, называя это время «полным надежд», так как сверхдержавы «доверились соглашению, чтобы сократить угрозу ядерной войны», передает RT.

Издание пишет, что теперь это доверие разрушается, и страны вновь возвращаются к прерванной гонке вооружений. При этом обе стороны утверждают, что не хотят этого.

В то же время США с 2014 года обвиняет Россию в том, что она разработала и протестировала крылатую ракету с диапазоном, нарушающим условия договора. Москва отрицает эти заявления. Речь, пишет The Washington Post, идет о ракете 9М729, якобы взятой на вооружение.

Москва, в свою очередь, заявила, что американская система противоракетной обороны «Иджис» может также нарушать договор.

В итоге в декабре администрация Дональда Трампа заявила, что собирается применять «экономические и военные средства» для того, чтобы заставить Москву выполнять договор. Конгресс же объявил действия России «существенным нарушением договора», в связи с чем выступил за проведение исследования ракет наземного базирования стоимостью в 58 млн долларов, чтобы «спровоцировать» Москву, пишет издание.

14 декабря уже Владимир Путин заявил, что «США планируют отказаться от договора».

Вся эта «атмосфера раздражительности и отрицания обвинений» ведет к несоблюдению договора РСМД, а следовательно, и началу новой ракетной гонки. The Washington Post призывает стороны не нарушать договор, указывая на опасность ядерного оружия.

Отметим, что Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается втягиваться в истощающую экономику гонку вооружений.

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