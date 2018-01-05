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Китай испытал ударный беспилотник
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Китай испытал ударный беспилотник 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Chen Yichen / Xinhua / Globallookpress

Китай провел успешные испытания вооружения новейшего ударного беспилотника Wing-Loong II.

Китайская компания AVIC провела испытания вооружения новейшего ударного беспилотника Wing-Loong II. В рамках испытаний летательный аппарат прошел проверки применением восьми типов вооружения.

Wing-Loong II внешне напоминает американский беспилотник MQ-9 Reaper и разрабатывается по заказу Минобороны КНР. Аппарат способен развивать скорость до 340 км/ч на высоте до 9 километров. Он может нести до 480 кг полезной нагрузки и находиться в воздухе до 20 часов, сообщает Defense Aerospace.

Американский «аналог» MQ-9 Reaper обладает большей скоростью (до 480 км/ч), способен летать на высотах до 15 км и нести 680 кг нагрузки.

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