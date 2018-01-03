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В Госдепе рассказали о превосходстве США над Россией
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В Госдепе рассказали о превосходстве США над Россией на рынке вооружений 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

США с 2005 по 2015 годы контролировали 10% всего оборота торговли оружием и военной техники, в то время как на долю России приходилось 5%, следует из данных нового доклада по международной купле-продаже оружия и военной техники, опубликованного во вторник Госдепом США.

По приведенным данным, с 2005 по 2015 годы ежегодная стоимость сделок по продаже оружия и военной техники достигала в среднем "около 161 миллиарда долларов США".

"В течение этого периода около 10% мировой торговли оружием, по-видимому, приходилось на долю США, около 10% на долю ЕС, около 5% на долю России, и менее 2% на долю Китая. Доля США в мире выросла, в то время как доля ЕС, по всей видимости уменьшилась, при этом четкой тенденции по РФ и Китаю нет", — говорится в докладе.

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