СМИ: КНДР готовит новый ракетный пуск

По данным американского телеканала CBS, власти КНДР, предположительно, начали подготовку к новому ракетному запуску, который может состояться в ближайшие несколько дней.

Источники телеканала сообщили, что подготовка к пуску ведется на той же площадке, откуда в ноябре минувшего года был произведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Как сообщалось, в конце ноября минувшего года ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась после того, как Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск, проведя испытания межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15", напоминает ТАСС. Как объявили власти КНДР, новая ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

После проведения этого ракетного пуска Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР, которыми вводятся новые ограничения на поставки в Северную Корею сырой нефти и продуктов нефтепереработки. Также в документе содержатся требования ко всем странам о высылке в течение 24 месяцев северокорейских трудовых мигрантов.