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Порошенко анонсировал получение летального вооружения из США
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Порошенко анонсировал получение в 2018 году летального вооружения из США 

RT на русском 22 минуты назад
Фото: Reuters

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в 2018 году Украина получит летальное вооружение из США.

«В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнёров из США», — написал Порошенко в Facebook.

Он также добавил, что страна продолжит укреплять свою армию новейшей военной техникой отечественного производства.

Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение для защиты её суверенитета и территориальной целостности.

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