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Индия закупит сотни российских бомб
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Минобороны Индии одобрило закупку у России 240 авиабомб 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман одобрила предложение о закупке у РФ 240 авиационных бомб для ВВС страны, говорится в заявлении ведомства.

"Предложение касается закупки 240 бомб у российской компании "Рособоронэкспорт" на общую сумму 12 миллиардов 540 миллионов рупий (порядка 196 миллиона долларов). Эти бомбы, входящие в категорию высокоточного оружия, уже используются военно-воздушными силами Индии. Данная сделка призвана восполнить недостаток высокоточного оружия в арсенале индийских ВВС, а также усилить их наступательную способность", — сказано в заявлении, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости.

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