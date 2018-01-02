Индия закупит сотни российских бомб

Минобороны Индии одобрило закупку у России 240 авиабомб

Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман одобрила предложение о закупке у РФ 240 авиационных бомб для ВВС страны, говорится в заявлении ведомства.

"Предложение касается закупки 240 бомб у российской компании "Рособоронэкспорт" на общую сумму 12 миллиардов 540 миллионов рупий (порядка 196 миллиона долларов). Эти бомбы, входящие в категорию высокоточного оружия, уже используются военно-воздушными силами Индии. Данная сделка призвана восполнить недостаток высокоточного оружия в арсенале индийских ВВС, а также усилить их наступательную способность", — сказано в заявлении, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости.