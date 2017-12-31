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Городские бои с танками в Сирии показали на видео
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Сирийцы показали городские бои с участием танков 

Lenta.ru 51 минуту назад

В сети появилось видео, на котором запечатлены бои сирийских правительственных войск против боевиков в восточных районах Дамаска. Ролик в воскресенье, 31 декабря, публикует Al Masdar News.

Как видно на кадрах, в бою принимает участие и тяжелая бронетехника, в том числе танки.

По данным Al Masdar News, столкновения с боевиками в Дамаске продолжаются на протяжении двух дней с пятницы, 29 декабря, когда исламистская группировка «Ахрар аш-Шам» и группировка «Тахрир аш-Шам», созданная на базе «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России), начали совместное наступление на позиции правительственных сил в восточных районах сирийской столицы. Отмечается, что боевики планировали захватить удерживаемый сирийской армией объект, где базируется военная техника.

В результате правительственным войскам при поддержке артиллерии и авиации удалось остановить наступление боевиков. Однако, как отмечает AMN, бои вокруг базы все еще продолжаются.

Ранее в декабре боевики исламистской группировки «Файлак аш-Шам» выпустили ракеты по объектам сирийских правительственных войск на западных границах Алеппо. Тогда главной целью боевиков должны были стать Военная академия аль-Асад и артиллерийская база в квартале Рамусех, однако информации о разрушениях не поступало.

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