США уговаривают Турцию отказаться от оружия из РФ

США продолжают уговаривать Турцию не покупать системы ПВО/ПРО у России

Соединенные Штаты продолжают уговаривать Турцию не приобретать комплексы противовоздушной и противоракетной обороны у России. Это подтвердил в пятницу корр. ТАСС сотрудник пресс-службы Министерства обороны США Джонни Майкл, комментируя подписание Россией и Турцией кредитного соглашения о поставке Москвой Анкаре зенитных ракетных систем С-400.

"Мы довели свою обеспокоенность по поводу приобретения С-400 до турецких должностных лиц", — заявил официальный представитель Пентагона.

С его точки зрения, "наиболее оптимальным вариантом обеспечения обороны Турции от полного спектра угроз в ее регионе остается оперативно совместимая с НАТО система противоракетной обороны".

"Мы поддерживаем [с Турцией] открытый диалог по данному вопросу и подчеркиваем важность сохранения оперативной совместимости в НАТО при приобретении любых крупных военных систем", — подчеркнул Майкл.

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