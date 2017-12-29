Поставки ракет Польше и Японии: США пытаются взять Россию в «кольцо»

Поставки США ракет в ряд стран, включая соседние с Россией — часть общего плана сохранения позиций Вашингтона на рынке вооружения, что касается пограничных с РФ стран, это развивает стратегию окружения нашей страны, говорит военный эксперт Юрий Котенок.

Соединенные Штаты поставят ракеты AMRAAM в десять стран мира, сообщает Пентагон. Производство ракет средней дальности класса "воздух-воздух" будет осуществляться в Аризоне. Компания Raytheon Missile Co., с которой военное ведомство США подписало контракт, также начнет производить запчасти и телеметрическое оборудование. Контракт на $634,2 млн рассчитан на два года, до 31 января 2020 года.

AMRAAM используются для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. США эксплуатируют эти ракеты уже 26 лет, они применялись в боевых условиях в Ираке против истребителей перехватчиков, а также в Югославии, против МиГ-29.

Поставки AMRAAM будут идти в Южную Корею, Марокко, Индонезию, Румынию, Испанию, Турцию, Бахрейн, Катар, а также в соседние с Россией Польшу и Японию.

Россия держит марку

США пытаются сохранить лидирующие позиции в экспорте оружия, так как в последнее время ее на этом рынке активно теснит Россия, говорит Юрий Котенок.

"Что касается продажи ракет своим союзникам, это довольно дежурная практика для Пентагона, поскольку все эти страны входят в орбиту НАТО. Япония здесь является исключением, она не является членом Альянса, но у Токио особые партнерские отношения с Соединенными Штатами. Мы видим, что все это происходит на фоне подготовки противостояния именно с РФ. Американцы всячески моделируют потенциальные боевые действия с российскими самолетами, и в целом вся риторика Вашингтона указывает на это", — сказал эксперт.

Нужно понимать, что страны, которые входят в орбиту США, могут быть использованы против России. Это все — потенциальные угрозы, и РФ есть, чем отвечать. "Мы сейчас переоснащаем Вооруженные силы, идет поставка вооружения на флот, в ВВС, так что Россия держит марку", — отметил Юрий Котенок.

Часть процесса окружения

Происходящее — часть процесса окружения России вооружениями, базами. И здесь Соединенным Штатам не приходится преодолевать сопротивление стран своего блока. Та же Япония, говорит эксперт, находится в полной зависимости от США, она поставлена в условия, исключающие маневры.

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"И вообще, как может Япония сохранять нормальные отношения с Россией, если до сих пор не подписан мирный договор после Второй мировой войны? Причина известны — Япония требует острова, Россия не согласна", — сказал Юрий Котенок, добавив, что "все это — большая политическая игра, в которой независимых игроков становится все меньше и меньше".