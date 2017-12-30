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США намерены отговорить Турцию от покупки С-400 у РФ
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В Пентагоне все еще надеются отговорить Турцию от покупки С-400 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: Константин Семенов / «ТРК Звезда»

Американское военное ведомство продолжает «доносить до Турции обеспокоенность» в связи с покупкой ракетных комплексов С-400.

В США все еще ведут переговоры с Турцией в надежде отговорить ее от покупки российских ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя пресс-службы Пентагона Джонни Майкла.

О продолжающихся попытках Пентагона помешать распространению российского вооружения Майкл заявил, комментируя новость о соглашении между РФ и Турцией, согласно которому последняя приобретает несколько дивизионов С-400.

«Мы довели свою обеспокоенность по поводу приобретения С-400 до турецких должностных лиц… Наиболее оптимальным вариантом обеспечения обороны Турции от полного спектра угроз в ее регионе остается оперативно совместимая с НАТО система противоракетной обороны», — заявил представитель Пентагона.

Он добавил, что США и Турцию связывает давнее военно-техническое партнерство, и Штаты со своей стороны делают все возможное, чтобы ускорить поставку противоракетных систем Patriot для турецкой стороны.

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