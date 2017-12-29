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Долги СССР предлагали простить за отказ от ядерного оружия
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FT: ЕБРР предлагал списать долг СССР в обмен на отказ от ядерного оружия 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Жак Аттали в декабре 1991 года в письме к премьер-министру Великобритании Джону Мейджору предложил ему идею о списании долга СССР в обмен на отказ Москвы от ядерного оружия, говорится опубликованных британским Национальным архивом документах. Выдержки из материалов приводит Financial Times.

В письме Аттали говорил Мейджору, что вокруг СССР есть две главные мировые проблемы: внешний долг и ядерное оружие.

«В связи с этим я хочу предложить нам подумать о решении одной проблемы за счет другой, то есть осуществить…частичный или полный обмен ядерного оружия на списание долга».

Глава ЕБРР предложил премьер-министру Великобритании создать фонд, который бы приобрел $60 млрд иностранного долга СССР в обмен на получение права финансировать ликвидацию советских ядерных боеголовок под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Издание отмечает, что Национальный архив не опубликовал какой-либо ответ Мейджора на данное письмо.

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Ранее, 21 августа 2017 года, Минфин России [сообщил] о завершении погашения задолженности по обязательствам бывшего СССР. Последний выплаченный долг пришелся на Боснию и Герцеговину.

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