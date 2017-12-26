Совершенная боеголовка: Россия готовится пробить ПРО США

С астраханского полигона Капустин Яр был произведен тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». В Минобороны уточнили, что в ходе испытаний удалось получить данные, необходимые для разработки «перспективного боевого оснащения» МБР.

С полигона Капустин Яр в Астраханской области был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь». Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте российского Министерства обороны. Утверждается, что тестовый пуск ракеты состоялся в рамках разработки перспективного боевого оснащения для межконтинентальных баллистических ракет.

В военном ведомстве доложили, что по итогам проведенных испытаний удалось получить «экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО и оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет».

Минобороны отмечает, что испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс полигона Капустин Яр, с которого был произведен тестовый пуск МБР, позволяют испытывать боевое оснащение, способное преодолевать систему противоракетной обороны во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям в интересах РВСН и ВМФ. Обычно стрельбы с Капустиного Яра проводятся по полигону Сары-Шаган в Казахстане, однако в сообщении военного ведомства не уточняется, куда в результате испытаний была доставлена боеголовка.

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Испытанная боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения ракета РС-12М представляет собой подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой, которая предназначена для поражения стратегических объектов на дальностях 10-11 тысяч километров.

Что же до «перспективного боевого оснащения», то речь, вероятно, идет о гиперзвуковом маневренном боевом блоке, разработка которого, по некоторым данным, находится на завершающем этапе. Как ранее рассказывал «Газете.Ru» бывший начальник штаба войск Ракетно-космической обороны Анатолий Сколятный, если у России появится летательный аппарат, который уже получил известность как «объект 4202», способный на гиперзвуковой скорости совершать маневры в вертикальной и горизонтальной плоскости, наша страна получит возможность решить задачу гарантированного преодоления любой перспективной системы ПРО.

Обычно комплекс противоракетной обороны определяет две точки движения боевого блока, благодаря чему высчитывает траекторию его движения и запускает по этой траектории встречную противоракету. В случае с управляемым боевым блоком траектория за время полета может меняться несколько раз, что делает перехват фактически невозможным.

Предыдущий тестовый пуск МБР «Тополь» был произведен в рамках стратегических учений 26 октября — тогда были запущены в общей сложности четыре баллистические ракеты.

«В ходе тренировки отработаны практические действия боевых расчетов пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, экипажей атомных ракетных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков Дальней авиации Воздушно-космических сил», — говорилось в соответствующем сообщении Минобороны.

К участию в октябрьских учениях также привлекались самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые поразили несколько наземных целей на Камчатке, в Коми и Казахстане.

В ходе учений с космодрома «Плесецк» запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь» по полигону «Кура» на Камчатке. Еще три баллистических ракеты были пущены с подводных лодок. «Атомной подводной лодкой Тихоокеанского флота осуществлен залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону „Чижа“ [Архангельская обл.], из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота осуществлен пуск баллистической ракеты по полигону „Кура“, — сообщали в Минобороны. В военном ведомстве отметили, что все задачи тренировки были выполнены успешно и в полном объеме, а учебные цели — поражены.

Позднее стало известно, что приказ о проведении тренировки принимал сам президент России Владимир Путин — в рамках учений глава РФ лично запустил четыре ракеты.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

»Верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет. В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ», — доложил официальный представитель Кремля.