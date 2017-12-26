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В РФ создадут уникальный высокоскоростной беспилотник
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В России создадут высокоскоростной беспилотник, сообщил источник 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Объединенное конструкторское бюро (ОКБ) имени Симонова получило контракт от Минобороны РФ на выполнение аванпроекта по созданию перспективного высокоскоростного беспилотного летательного аппарата (БЛА) самолетного типа, сообщил РИА Новости во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В рамках проекта предполагается создание тяжелого БЛА массой порядка 4-5 тонн, который будет летать со скоростью 750-950 километров в час. Он должен быть оснащен турбореактивным двигателем, обеспечивающим беспилотному аппарату скорости полета, по крайней мере, вдвое превышающие скорости винтовых беспилотников аналогичного класса", — сказал собеседник агентства.

Контракт был выдан ОКБ имени Симонова по результатам конкурса, в котором также принимали участие компании ОКБ имени Яковлева, КБ Туполева и "Кронштадт".

Расположенное в Казани ОКБ имени Симонова, именовавшееся ранее ОКБ "Сокол", в настоящее время занято разработкой тяжелого БЛА близкой размерности "Альтаир" в рамках темы "Альтиус". Это средневысотный аппарат большой продолжительности полета, которая будет достигать 48 часов.

Как сообщил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, если создаваемый в рамках реализации проекта "Альтиус" аппарат "Альтаир" нередко сравнивали с американским БЛА Reaper, то в случае с новым беспилотником, по-видимому, будет уместна аналогия с БЛА Avenger.

"Несмотря на то, что в настоящее время речь идет лишь об аванпроекте, тем не менее, в случае наличия бюджетных возможностей в перспективе разработчик может получить дополнительный контракт на проведение более масштабных работ по данной тематике с уже значительно более высоким уровнем финансирования", — добавил Федутинов.

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