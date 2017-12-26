Чем опасно летальное оружие, которое получит Украина от США

Именно эти комплексы очень жаждали получить наиболее воинственные борцы с Донбассом. Почему-то они уверены, что теперь всей бронетехнике Донецка и Луганска придет конец. "Американское оружие — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны. Это также трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии", — написал в Facebook президент Петр Порошенко.

Сообщается, что будет поставлено 35 пусковых установок Javelin и 210 противотанковых ракет на общую сумму 47 миллионов долларов. Сумма внушительная, тем более это не подарок, расплачиваться все равно придется. Так откуда такая радость?

Стоит вспомнить недавнюю историю. Когда начались боевые столкновения ополченцев Донецка и Луганска с регулярными частями вооруженных сил Украины, танкисты ВСУ проявили себя крайне низко — и с профессиональной, и с моральной точек зрения. Украинские танковые войска понесли серьезные потери и в живой силе, и в технике.

Начались поиски панацеи. И вскоре нашли — это Javelin, который уничтожит бронетехнику Донбасса. Так что же это за чудо военной заокеанской техники?

Javelin по-английски значит "дротик". Это переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения. Отличительная его особенность — нет необходимости все время держать цель в визире прицела. Боевому расчету необходимо лишь найти цель, зафиксировать ее в прицельном комплексе, передать данные в головку самонаведения "дротика" и пустить ракету, которая сама найдет цель и поразит ее. Как утверждается, Javelin способен, подлетая к танку, самостоятельно менять траекторию и наносить удар в самое уязвимое место — крышу башни, и даже точно в люк.

Казалось бы, спасения от него нет. На самом деле все не так радостно будет для украинских обладателей американских дорогущих "дротиков".

Дым делает танк невидимым для Javelin. А даже немолодые танки Т-72 имеют комплексы дымовой защиты "Туча"

Как утверждают наши специалисты, успевшие неплохо ознакомиться с реальными возможностями ПТРК Javelin, почти все его превосходство в тотальной рекламной кампании, которая создала видимость исключительности этого оружия.

По словам экспертов, 30 процентов пущенных ракет в цель не попадают, а некоторые падают сразу после пуска.

Уберечься от поражения "дротиками" тоже не очень сложно.

Станция оптико-электронного противодействия "Штора" гарантированно подавляет систему самонаведения американской ракеты. Даже простейшая дымовая завеса делает танк невидимым для системы Javelin. А каждый современный танк оборудован комплексами дымовой защиты "Туча". Такими комплексами оснащены и танки Т-72, используемые ополченцами Донбасса.

Американские разработчики Javelin утверждают, что их комплекс лучший в мире и у России ничего подобного нет. Для сравнения, никакие активные помехи и дымовые завесы не спасут вражеский танк от российского противотанкового комплекса "Хризантема".

К минусам американской системы относится сложность управления и обслуживания. Украинского солдата с уровнем его нынешнего образования к таким закомпьютеризированным "дротикам" лучше не подпускать. Не ровен час, по своим пальнет. А это делается запросто.

Сейчас в Интернете принимают шутливые ставки на то, в какой именно третьей стране скоро появятся украинские "Джавелины", полученные из Америки. Учитывая коррупцию киевских властей, такой вариант вполне возможен.