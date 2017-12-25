США скупают российские истребители

Зачем США тихо скупают российские истребители

Одно из американских изданий сообщило, что частные компании в США активно скупают советские и российские истребители в странах бывшего СССР, в том числе на Украине. Самым большим спросом пользуются МиГ-29, МиГ-21 и Су-27. Их восстанавливают и используют как мишени для тренировок пилотов ВВС США.

Автор даже делает вывод, что "американские летчики готовятся к войне с Россией". Если это так, то печально. Военные маневры всегда предполагают состязательность противоборствующих в них сторон. Как правило, они обозначаются нейтрально: голубые, зеленые, оранжевые. Даже если используется красный, он не предполагает, что это армии стран, имеющих флаги соответствующего цвета, — Вьетнама, Китая, Турции, когда-то СССР.

Но американцы стали первыми, кто своего противника обозначил очень четко и однозначно. Когда в 1968 году начались воздушные бои в Северном Вьетнаме, американские летчики стали просто позорно проигрывать вьетнамским. На четыре сбитых "Фантома" или "Скайхока" приходилось по одному МиГ-17 или МиГ-21.

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И тогда на авиабазе Мирамар в 1969 году сформировали учебный центр подготовки пилотов для воздушных боев. Учебный центр принадлежал ВМС США, в нем готовили летчиков-истребителей для палубной авиации. Те пилоты, с которыми сходились в воздушных боях строевые летчики, должны были использовать тактику, которой учили в ВВС СССР. Для "правдоподобности" на крыльях и килях рисовали красные звезды. В октябре 1972 года на авиабазе Неллис была сформирована 64-я эскадрилья боевого применения оружия истребительной авиации. Она официально получила наименование "Агрессор". Так, не нападая на США, в глазах американцев Советский Союз стал агрессором. Показательно, что служить в эскадрилье "агрессоров" брали летчиков самой высокой квалификации. Что лишь свидетельствовало о высоком качестве подготовки в советских летных военных училищах и академиях.

"Агрессорами" выступали самолеты, внешне похожие на советские истребители того времени. Наиболее популярным был F-5 Tiger. Даже брали в лизинг израильские истребители "Кфир", названные в США F-21A, чтобы их пилоты понимали, что "воюют" с МиГ-21.

Такая подготовка принесла успех, потери американцев в воздушных боях заметно сократились. Практику морских летчиков переняли и сухопутные.

После развала СССР Соединенные Штаты получили возможность приобретать настоящие советские истребители. Насколько известно, в 1999 году американцы через посредников закупили в Молдавии несколько МиГ-29 — специально для 64-й эскадрильи.

Вот теперь и Украина, если верить американской прессе, отдает по дешевке свои МиГ-29 и Су-27 для достоверного изображения "агрессоров". Не исключено, что летчики ВВС Незалежной изъявят желание пилотировать в учебных боях бывшие свои истребители, изображая "пилотов-ватников". Косвенным подтверждением того, что украинские истребители уже в составе эскадрильи "Агрессор", служит факт гибели в начале сентября уходящего года подполковника ВВС США Эрика Шульца. Он разбился, осваивая высший пилотаж именно на Су-27. ЧП произошло в 160 километрах к северо-западу от авиабазы Неллис.

Помимо в общем-то устаревших "мигов" и "сушек" в качестве самолета-агрессора в 64-й эскадрилье решили использовать современный F-16C Block 25F. При этом истребитель раскрасили в точном соответствии с раскраской новейшего российского истребителя Су-57, который пока еще проходит летные испытания. Естественно, со звездами на крыльях и килях. Война продолжается, хорошо, что пока игровая.