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В России начнут изготовление опытного образца ПАК ДА
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В России скоро начнут изготовление опытного образца ПАК ДА — Бондарев 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда

ПАК ДА поступит на вооружение в 2025-2030 годах, а в скором времени в России изготовят опытный образец многофункционального самолета.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком Военно-космических сил России Виктор Бондарев заявил, что Россия совсем скоро начнет изготовление опытного образца перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). По его словам уже сейчас научно-исследовательские работы в этом направлении подходят к концу.

«Мы уже вплотную подошли к изготовлению первого опытного образца»,

— подчеркнул Бондарев.

Многофункциональный самолет заменит в будущем Ту-22М3, Ту-95МС, а позже и Ту-160, уточнил сенатор. Поставки ПАК ДА для ВС России начнутся в 2025-2030 годах, когда по нему будут завершены все испытания.

Ранее «Звезда» сообщала, что в Москве открылся шоу-рум «Технодинамики» с комплектующими для Су-57 и ПАК ДА, который занимает площадь порядка 1200 квадратных метров, и где будут представлены более 200 образцов авиационного оборудования.

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