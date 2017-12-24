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У РФ скоро появится образец ракетоносца ПАК ДА
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У России скоро появится опытный образец новейшего ракетоносца ПАК ДА 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России

Россия уже в ближайшее время может начать работы по созданию опытного образца перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главкома ВКС России Виктора Бондарева.

"Мы уже вплотную подошли к изготовлению первого опытного образца", — цитирует его агентство.

Виктор Бондарев уточнил, что научно-исследовательские работы, необходимые для создания российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения, находятся в стадии завершения.

ПАК ДА должен поступить на вооружение в 2025-2030 годах. Предполагается, что со временем он заменит Ту-22М3 и Ту-95МС, а затем и Ту-160.

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