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Американец испытал пистолет-пулемет советской пехоты
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Эксперт из США испытал в деле пистолет-пулемет советской пехоты 

ФБА «Экономика сегодня» 4 часа назад

Блогер Hickok45, известный тем, что тестирует различные виды оружия, на этот тот раз пострелял из пистолета-пулемета Шпагина ППШ-41.

Он был принят на вооружение Красной Армии в 1940 года и активно использовался советской пехотой в Великой отечественной войне.

Эксперт рассказал, что не слишком знаком с подробностями, но думает, что позже ППШ-41 использовали во всем мире.

Американец начал испытания с одиночных выстрелов по пластиковым бутылкам, а затем выдал несколько очередей. «Это нечто!» — выразил он свои впечатления. По его словам, стрелять из такого оружия действительно приятно.

Пистолет-пулемет показался блогеру очень удобным, так что он «с радостью забрал бы его домой». Видео, рассказывающее о том, как все происходило, выложено на YouTube.

Ранее еще один американец опробовал российскую винтовку DXL-3 «Возмездие».

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