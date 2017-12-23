Украину оснастят «убийцами танков»

Американцы решились вооружить украинцев «ракетами-убийцами танков»

Властями США одобрен план по предоставлению Украине переносного противотанкового ракетного комплекса «Джавелин», который является эффективным средством уничтожения бронетехники.

«Соединенные Штаты решили поставить Украине усиленные оборонительные возможности в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий. Украина — суверенное государство и имеет право защищать себя», — цитирует РИА Новости заявление официального представителя Государственного департамента США Хизер Нойерт.

Ранее украинские власти неоднократно называли получение «Джавелинов» одной из своих важнейший военно-политических задач. Американская сторона, видя всепроникающую коррупцию в Вооруженных силах Украины, медлила с принятием решения, опасаясь хищения и продажи этого опасного вооружения на черном рынке.

Как сообщал «Ридус», в течение 2017 года американская пресса неоднократно писала о готовности Вашингтона поставить Украине партию «Джавелинов», но пока этого так и не произошло. Не увидят этих ПТРК украинские солдаты и в ближайшее время: после формального одобрения президентом план поставок будет направлен в Конгресс, который в месячный срок должен будет рассмотреть его и передать на одобрение в Госдепартамент.

Тем не менее, для Киева это решение можно считать прорывным. По информации телеканала ABC News, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов, этого оружия достаточно для серьезного усиления группировки украинских войск на Донбассе.

«Решив поставлять Украине летальное оружие, США дают ясный сигнал Киеву, что поддержат попытку военного решения», — прокомментировал решение о поставки «Джавелинов» российский сенатор Алексей Пушков.