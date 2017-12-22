Авария британского авианосца попала на видео

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Аварию британского авианосца показали на видео 

Lenta.ru 22 декабря 2017

На YouTube-канале Weapons Of The World появилось видео с утечкой на новейшем британском авианосце Queen Elizabeth.

Корабль вошел в состав ВМС Великобритании 7 декабря 2017 года, неполадки возникли уже 19 декабря. Устранить течь планируется на стоянке в Портсмуте.

>> Второй британский авианосец спущен на воду

Авианосец Queen Elizabeth стоимостью 4,1 миллиарда долларов впервые вышел в море 26 июня. Корабль имеет водоизмещение 70,6 тысячи тонн, его длина составляет 282,9 метра, ширина — 75 метров. На его палубе может располагаться до 40 самолетов.

Накануне, 21 декабря, на воду был спущен британский авианосец Prince of Wales. В состав ВМС Великобритании корабль поступит в 2020 году. Queen Elizabeth и Prince of Wales относятся к одному классу британских авианосцев, однако из-за небольших модернизаций водоизмещение корабля увеличено на 3 тысячи тонн, что делает его самым крупным авианосцем страны.

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