Раскрыт хитрый украинский план Трампа

Хитрый украинский план Трампа

Иногда мне кажется, что наши соседи по глобусу и лично президент Порошенко периодически начисто забывают, что в Вашингтоне президентом сейчас тоже работает олигарх, причем самый настоящий олигарх — хитрый и жадный.

Если бы они не забывали об этом факте американской политики, то сейчас не возникало бы вопросов о том, как понимать действия вашингтонской администрации, которая с одной стороны заявила о начале поставок Киеву летального оружия, а с другой стороны заявила о прекращении действия режима беспошлинной торговли с Украиной.

Тут кому-то может показаться, что в Вашингтоне левая рука не знает, что делает правая и потому даже в украинском вопросе там творится полный и беспросветный бардак. Конечно, бардак бывает везде и Вашингтон не исключение, но не в этот раз.

В отношении Украины политика и стратегия администрации Трампа имеют свою логику, которую можно понять, если вспомнить о том, что Трамп — это не совсем политик, а скорее делец, который сейчас дорвался до Белого Дома.

Начнем с того, зачем Киеву нужно американское оружие. Понятно, что для геноцида и прочих преступлений, но это по большей части — стратегическая цель, а в тактическом плане, получение американского оружия нужно для того чтобы показать своим гражданам, да и всему миру, что лозунг «Америка — с нами!» все еще в тренде и хорошо отражает реальность.

Лично Порошенко эти поставки оружия нужны для того чтобы еще раз продемонстрировать своим политическим конкурентам и украинским радикалам, что он, так сказать, остается «любимой женой» американского президента и что из всего украинского гарема политиков с пониженной социальной ответственностью Трамп все еще предпочитает именно его услуги, в знак чего Порошенко и получает подарки в виде снайперских винтовок или может быть даже «джавелинов».

Одновременно у Трампа есть серьезные проблемы с американскими радикальными политиками, типа того же Маккейна, которые требуют кровопролития или как минимум поставок американского оружия в зону конфликта.

В некотором смысле ситуация американского президента повторяет ситуацию Порошенко, потому что Порошенко периодически вынужден кидать кости радикалам, и принимать закон о притеснении языков национальных меньшинств, начинать блокаду Донбасса, которая причиняет огромный ущерб украинской экономики, а также вынужден отказываться даже от попыток сделать вид, что он собирается выполнять минские соглашения.

А у Трампа тоже есть свой аналог «нациков», которым нужно кидать кости и которым нужно показывать, что он никакой не агент Кремля. Вот для того чтобы им кинуть кость президент США и решил разрешить поставку летального оружия на Украину, что вызвало просто дикий восторг у того же Маккейна и других республиканских сенаторов.

Но Трамп не был бы Трампом, если бы не устроил маленькую гадость для американских ястребов и лично для Порошенко. Как стало известно американским СМИ, оружие Украине он будет не дарить в качестве помощи для борьбы с «экспансией путинской России», а будет продавать.

Да, продавать втридорога, примерно как пенсильванский уголь и словацкий газ. Он тем самым сильно подпортил всю схему для Порошенко, который конечно объявляет перемогу по поводу того, что наконец-то у ВСУ появится летальное американское оружие, но теперь он не может делать вид, что это признак какого-то особого американского расположения к нему.

Судите сами, содержанка не может похвастаться перед своими подружками айфоном, который она купила у своего ухажера, ведь правда? Вот так и президент Украины не может похвастаться винтовками, которые ему не подарили, а которые ему втридорога продали.

А вот для того, чтобы Киеву было совсем больно и обидно, и при этом, чтобы всем было понятно, что Трамп думает про Украину, его администрация фактически ликвидировала режим беспошлинной торговли с Украиной. Это не случайный жест, а демонстрация того, что когда американский президент говорит, что Америка — прежде всего, и что все союзники должны платить полную цену за американскую поддержку, то он не шутит, а наоборот — смертельно серьезен.

Присутствие украинских товаров на американских рынках — мизерное, но Трамп хочет освободить даже этот маленький сегмент американского рынка для американских компаний, или для компаний тех стран, которые для США более полезны, чем Украина.

С января по август 2017 года Украина экспортировала в США товаров на 2,2 миллиарда долларов. Скорее всего после того как украинский экспорт будет подвергнут тарифным барьерам, эта сумма серьезно сократится, что приведет к снижению валютной выручки украинских компаний, ликвидации рабочих мест на Украине и другим экономическим проблемам.

По факту, Трамп ввел против Украины санкции, самые настоящие экономические санкции. Позиция Трампа сводится к тому, что расходы на спасение утопающих — проблема самих утопающих, в смысле — Украины.

Если Киев где-то найдет деньги на оплату услуг США по поставкам оружия и дипломатическому прикрытию, то администрация Трампа окажет соответствующие услуги, а вот если не найдет — то придется пенять на себя.

В таких условиях уже сейчас можно предсказать, что Украины надолго не хватит. В этом и состоит хитрый украинский план Дональда Трампа.