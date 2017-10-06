Пентагон обеспокоился интересом союзников США к покупке российских С-400

Вашингтон встревожен проявляемым рядом союзников США интересом к покупке российских зенитных ракетных систем С-400, сообщила ТАСС представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза.

«Мы не раз подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок. Эта совместимость необходима для отражения общих угроз», — заявила Балданза.

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что Саудовская Аравия проявляет интерес к закупке зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Издание со ссылкой на свои информированные источники указала, что российская сторона подготовила пакет контрактов на поставку саудитам оружия и техники почти на 3 миллиарда долларов. Позже телеканал Sky News Arabia сообщил, что Эр-Рияд и Москва договорились о поставках ракетных систем королевству.

В США негативно отреагировали на заключение Анкарой контракта на поставку российских ЗРС. По словам Эрдогана, «некоторые были вне себя от злости» из-за этого контракта. При этом турецкий лидер отметил, что республика принимала и продолжит принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности.