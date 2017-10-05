Далее:
Главное сейчас
Российская Газета

Фото: В сирийскую Хаму вошел сверхзащищенный "танковый спецназ"

В Хаму вошел сверхзащищенный «танковый спецназ»
Фото:
Как сообщает "Вестник Мордовии", речь идет о подразделении, уже получившем название "танковый спецназ", на вооружении которого стоят модернизированные Т-72 с максимально возможной для местных условий защитой.
По словам экспертов, четвертая танковая дивизия используется в качестве ударного кулака на разных участках фронта. В частности, высказывается предположение, что в Хаму ее перебросили из Дамаска. Причем, появившиеся в Сети фотографии, свидетельствуют о том, что танки действуют при поддержке самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация".
41-тонный Т-72 являлся самым массовым основным боевым танком второго поколения. Он вооружен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, 12,7-миллиметровым пулеметом НСВТ и 7,62-миллиметровым ПКТ. В экипаж машины входят три человека.
Оружие В мире Главное
Оставить комментарий

Российская Газета: последние новости