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Фото: В сирийскую Хаму вошел сверхзащищенный "танковый спецназ"
Как сообщает "Вестник Мордовии", речь идет о подразделении, уже получившем название "танковый спецназ", на вооружении которого стоят модернизированные Т-72 с максимально возможной для местных условий защитой.
4th Division, Eastern Hama. pic.twitter.com/cEO5ELAHTd— Morant Mathieu (@MathieuMorant) 4 октября 2017 г.
По словам экспертов, четвертая танковая дивизия используется в качестве ударного кулака на разных участках фронта. В частности, высказывается предположение, что в Хаму ее перебросили из Дамаска. Причем, появившиеся в Сети фотографии, свидетельствуют о том, что танки действуют при поддержке самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация".
41-тонный Т-72 являлся самым массовым основным боевым танком второго поколения. Он вооружен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, 12,7-миллиметровым пулеметом НСВТ и 7,62-миллиметровым ПКТ. В экипаж машины входят три человека.
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