У японского истребителя во время полета разрушилась ракета

Истребитель F-15 (Eagle) военно-воздушных сил Японии потерял фрагмент ракеты "воздух-воздух" во время боевого вылета. Об этом сообщает агентство "Киодо-Цусин" со ссылкой на руководство военной базы "Титосе", расположенной на Хоккайдо.



Самолет был поднят по тревоге для сопровождения или перехвата неопознанного иностранного самолета, приблизившегося к границам Японии.



Только после его посадки выяснилось, что в полете было потеряно боевое оперение ракеты блинной 45 сантиметров. Японские военные ведут расследование инцидента.



Японские самолеты регулярно вылетают навстречу иностранным самолетам, приближающимся к границам. Так, в 2016 году японская военная авиация совершила 1,2 тысячи таких экстренных вылетов.