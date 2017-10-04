ЦРУ рассекретило документы о запуске первого искусственного спутника Земли

В честь 60-летнего юбилея запуска Спутника-1 — первого искусственного спутника Земли — Центральное разведывательное управление США опубликовало на своем сайте документы, посвященные советской программе запуска искусственных спутников. Всего выложено 59 документов, содержащих разведывательные данные, которые собирались с середины 50-х до начала 60-х годов XX века. Об этом сообщается на сайте ЦРУ.

Всего опубликовано 59 документов — около 400 страниц текста, в числе которого памятные записки и доклады тогдашнему президенту США Эйзенхауэру о состоянии советской космической программы. Документы содержат разведданные и анализ космических аппаратов Спутник-1, Спутник-2 и Спутник-3, а также программы запуска советских баллистических ракет. Опубликованные документы можно посмотреть на сайте ЦРУ.



Первый искусственный спутник Земли — Спутник-1 (в документах он был засекречен как ПС-1 — «Простейший спутник-1») был запущен 4 октября 1957 года с пятого научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР «Тюра-Там», который впоследствии стал известен как космодром Байконур. На орбиту спутник доставила ракета-носитель «Спутник», сделанная на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.