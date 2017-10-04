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На сайте Минобороны РФ нашли фото девушки в пилотке Вермахта
Фото: Facebook/mil.ru
Лидер партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев заметил на сайте Минобороны России фотографию девушки в пилотке Вермахта, вооруженных сил нацистской Германии. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
По словам Журавлева, фотографию с портала министерства уже удалили, но «интернет помнит все».
Депутат отметил, что этот случай демонстрирует «либерализм крупным планом».
В комментариях подписчики отметили, что «одни говорят о системной молодежной политике», а другие ее «либерализируют». Один из пользователей предположил, что тот, кто «разместил эту фотографию, не такой уж идиот» и, возможно, сделал это намеренно.
В России запрещено использование нацистской символики и атрибутики. Подобные нарушения закона нередко привлекают внимание правоохранителей. Так, в 2015 году прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по статье 282 (возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства группы лиц) по факту продажи в «Детском мире» на Лубянке бюстов и фигурок солдат и офицеров нацистской Германии. А в Смоленске оштрафовали журналистку, опубликовавшая фотографию своего двора времен войны, на которой была заметна свастика.
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