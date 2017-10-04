На сайте Минобороны РФ нашли фото девушки в пилотке Вермахта

По словам Журавлева, фотографию с портала министерства уже удалили, но «интернет помнит все».

Депутат отметил, что этот случай демонстрирует «либерализм крупным планом».

В комментариях подписчики отметили, что «одни говорят о системной молодежной политике», а другие ее «либерализируют». Один из пользователей предположил, что тот, кто «разместил эту фотографию, не такой уж идиот» и, возможно, сделал это намеренно.