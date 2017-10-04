Названы сроки создания сети радиолокационных станций «Воронеж»

Россия завершит развертывание сети новых радиолокационных станций высокой заводской готовности «Воронеж», входящих в наземный эшелон системы предупреждения ракетного нападения, в 2019 году, заявил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-полковник Александр Головко . «Завершить создание сети новых РЛС ВЗГ „Воронеж“ на территории Российской Федерации планируется в 2019 году», — сказал он в преддверии Дня Космической войск России.

Головко отметил, что в настоящее время также продолжаются работы по созданию радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области, передает РИА «Новости»

Кроме того, Головко сообщил, что Россия до 2020 года развернет более 10 новых комплексов обнаружения и распознавания космических объектов.

«Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи по контролю космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства на территории Алтайского края», — добавил он.

В августе сообщалось, что власти России намерены разместить в Крыму новейшую радиолокационную станцию «Воронеж-СМ» национальной системы предупреждения о ракетном нападении.