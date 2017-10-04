Повлияет ли бойня в Лас-Вегасе на закон о ношении оружия в США

Самый массовый расстрел в истории США вызвал бурные споры о необходимости ужесточения правил ношения и хранения оружия. В дискуссию включились самые влиятельные политики страны. Демократы требуют принять срочные меры, но республиканцы и Вашингтон считают, что «время не пришло». К чему может привести раскол американского общества по оружейному вопросу — в материале RT.



59 человек убиты, 527 ранены. Таков итог самого массового расстрела в истории США. 2 октября в Лас-Вегасе из окна номера отеля Mandalay Bay был открыт огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91.



По информации правоохранительных органов единственным преступником, который запланировал и организовал эту бойню, стал 64-летний житель штата Невада Стивен Пэддок. Он был найден мёртвым при штурме его номера в Mandalay Bay. Ответственность за массовый расстрел взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*, однако ФБР заявило, что не нашло никаких доказательств принадлежности предполагаемого убийцы к «Исламскому государству».



Мотивы подозреваемого неизвестны. Как утверждают родственники стрелка, он был аполитичен и нерелигиозен и никогда не проявлял особой страсти к оружию. Тем не менее, в гостиничном номере отеля Mandalay Bay нашли целый арсенал — 23 единицы огнестрельного оружия, а в доме подозреваемого в городе Мескит ещё 19 «стволов». Кроме того, в машине преступника обнаружен нитрат аммония, который может использоваться для приготовления взрывчатки. Законы штата Невада, где проживал Пэддок, позволяют приобретать неограниченное количество оружия и боеприпасов.



Спор об оружии



Каждый массовый расстрел в США сопровождается яростными спорами противников и сторонников Второй поправки к Конституции США, согласно которой гражданам страны гарантируется право на свободное ношение и хранение оружия. Главным противником ограничительных мер выступает NRA — Национальная стрелковая ассоциация, а также республиканцы. Демократы, напротив, противостоят ружейному лобби. Это один из вопросов, по которому общество США расколото примерно пополам.



Согласно данным опросов Pew Research Center в 2017 году, 47% американцев выступают против ограничения прав на ношение и хранение оружия, 51% — за.



Бывший кандидат от демократов на президентских выборах — экс-госсекретарь Хиллари Клинтон после расстрела в Лас-Вегасе призвала своих сторонников к борьбе с NRA.



«Нашей скорби недостаточно. Мы должны и можем оставить политику в стороне, противостоять NRA и работать вместе, чтобы этого не случилось вновь», — написала Клинтон в своём Twitter.



Её оппонент на демократических праймериз сенатор Берни Сандерс заявил, что «Конгресс сильно запаздывает с принятием закона об оружейной безопасности» и подчеркнул, что необходимо «предотвратить попадание оружия в руки людей, которые не должны обладать им».



С требованием ограничить Вторую поправку выступили и другие сенаторы-демократы. Лидер демократов в нижней палате Конгресса США Нэнси Пелоси призвала к созданию комитета по предотвращению насилия с применением стрелкового оружия для изменения законодательства в этой сфере. Соответствующее обращение она направила спикеру палаты представителей Полу Райану.



Однако пресс-секретарь Белого дома Сара Хаккаби Сандерс заявила, что администрация президента США считает, что сейчас не время обсуждать контроль над оружием.



«Я думаю, если вы обратите внимание на Чикаго, где в прошлом году 4000 человек погибли в инцидентах с применением стрелкового оружия, то увидите, что у них самые жёсткие законы в отношении оружия в стране. Но это не помогает», — заявила представитель президента.



В 2016 году с предложением ограничить права на ношение оружия после массового расстрела в ночном клубе «Пульс» в Орландо (штат Флорида) выступил президент США Барак Обама. Однако никаких мер предпринято не было.



«В таком состоянии, в каком американская система находится сейчас, невозможны какие-то подвижки в отношении запрета огнестрельного оружия или какое-то ослабление существующих законов. Сохранится статус-кво. Пока американцы не выбрали, в какую сторону идти и какое принимать решение», — отметил в комментарии RT научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицин.



Стреляющее общество



Противники ужесточения законодательства в отношении оружия отмечают, что со времени принятия в 1791 году Второй поправки к Конституции были одобрены и многочисленные ограничения как на федеральном уровне, так и в отдельных штатах, но уровень преступности в стране остаётся стабильно высоким. Криминальные группировки используют нелегально приобретённое оружие, поэтому запретительными мерами законодатели де-факто ограничат права обычных граждан на самозащиту.



По этому принципу американское общество отвечает на случаи, подобные инциденту в Лас-Вегасе. Люди просто увеличивают свои оружейные арсеналы. Так, сразу после бойни в Лас-Вегасе акции двух главных оружейных производителей США — Sturm Ruger и American Outdoor Brands (бывшие Smith & Wesson) выросли на 3,5% и 3,2% соответственно. По мнению телеканала CNBС, рост продаж оружия вызван опасениями, что правительство введёт новые ограничения, и желанием вооружиться, чтобы обезопасить себя и своих близких.



Очевидцы массового убийства в Лас-Вегасе утверждают, что огонь вёлся очередями, то есть из полностью автоматического оружия, продажа которого запрещена в США с 1986 года. Однако убийца каким-то образом заполучил его.



В законе существует лазейка, согласно которой частные лица могут продавать такое оружие (даже пулемёты), если оно было в их собственности до 1986 года, но число этих стволов ограничено, и они не каждому убийце по карману — их цена доходит до нескольких десятков тысяч долларов за единицу.



Можно, конечно, переделать легальную полуавтоматическую винтовку в полностью автоматическую, но это незаконно. Кроме того, как утверждают источники Fox News в полиции, часть вооружений была приобретена Пэддоком в Калифорнии, где действуют одни из наиболее жёстких оружейных законов в стране. Однако они не остановили преступника.



Ещё один аргумент сторонников Второй поправки. Некоторые массовые убийства, например, расстрел 49 человек в ночном клубе «Орландо» в 2016 году или убийство 13 военнослужащих на базе «Форт-Худ» в Техасе в 2009 году, совершили сотрудник охранной фирмы и военнослужащий — то есть люди, которые легально владели бы оружием и в случае полного запрета на его продажу в США.



В то же время, по данным Pew Research Center, по числу погибших от инцидентов с применением огнестрельного оружия лидируют штаты с наибольшим числом легальных стволов на душу населения и наименее строгими законами в отношении оружия. Правда, значительная часть этих случаев — самоубийства. По данным министерства здравоохранения США, в 2014 году на 12 979 убийств приходилось 22 018 самоубийств с применением огнестрельного оружия.



«Все разговоры об обороте оружия в законодательстве — это вещь вторичная, — заявил в интервью RT главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев. — Основная проблема сейчас для США кроется в укоренившейся культуре насилия и в том, что страна уже до предела насыщена огнестрелом. На протяжении последних 10—15 лет в Соединённых Штатах на 100 человек приходится примерно 115 единиц оружия. Проблема именно в этом стреляющем обществе».



Часть культуры



Самый важный аргумент сторонников ношения оружия — идеологический. Вторая поправка к Конституции США реализует закреплённое в «Декларации о независимости» право народа на вооружённое восстание против правительства.



«Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчинённых одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа», — утверждается в главном документе США.



«В американской культуре свобода ношения оружия — часть консервативного либерализма. Эта свобода на ношение оружия, свобода защищать себя и свою семью была изначально», — отмечает Кислицин.



Для сторонников второй поправки наличие оружия — это гарантия защиты своих прав от центрального правительства, а любые попытки ограничить его продажу, например, предлагаемый сейчас демократами запрет на продажу штурмовых винтовок и дробовиков, — посягательство на право народа отстаивать свои права с оружием в руках. Такой точки зрения придерживается значительная часть электората Трампа.



Убийственная политика



Как отмечает Boston Globe, многие законодатели от Демократической партии начали бойкотировать «предсказуемые моменты единения, обычно случающиеся после массовых расстрелов, надеясь, что их отказ привлечёт внимание к бездействию».



В то время как высокопоставленные демократы возлагают вину за прошедшее на NRA и своих противников, некоторые представители либеральной общественности заявляют, что им не жалко погибших, так как в большинстве своём они были республиканцами. С таким заявлением в своём Facebook, например, выступила вице-президент CBS Хэйли Гефтман-Голд, что стоило ей занимаемой должности.



В свою очередь, республиканцы и сторонники Трампа в соцсетях распространяют информацию, что убийца якобы был сторонником демократов и принадлежал к движению антифа. А известный телевангелист Пэт Робертсон заявил, что причиной трагедии стало неуважение к государственным институтам и лично к Трампу.



«Та реакция, которую я видел в Штатах, отражает поляризацию американского общества в крайней степени, — заявил Кислицин. — Этот расстрел — тоже теперь политика, это не трагедия, это не проблема отдельного сумасшедшего, не ИГИЛ, а политика и споры. Теперь республиканцы и демократы стараются уколоть друг друга, используя произошедшее».



По словам Васильева, массовый расстрел в Лос-Анжелесе свидетельствует о кризисе американского общества.



«С моей точки зрения Америка начала стрелять. Можно сказать, что страна ползучим образом сваливается к гражданской войне в её американском понимании — застрели соседа, устрой беспорядочную стрельбу, — утверждает эксперт. — Это реакция Америки на кампанию взаимной ненависти, и потому тенденция к нарастанию стрельбы будет усиливаться».



* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.