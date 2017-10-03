Геополитика в помощь снабжению

Военным морякам хватает вызовов и не хватает обеспечения





«Военная» часть доклада Минобороны «О комплексной оценке состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельности в 2016 году» описывает довольно противоречивую картину. Авторы указывают на многочисленные геополитические вызовы, стоящие перед страной, но не верят в «широкомасштабные военные действия» против России с морских и океанских направлений. То же касается и описания состояния ВМФ: количество собственно военных кораблей признается удовлетворительным, но по части систем обеспечения флот находится в довольно затруднительном положении.

По сведениям «Ъ», «военная» часть доклада тщательно описывает существующие внешнеполитические проблемы. Так, к основным факторам нестабильности авторы относят «проводимый США и их союзниками курс на ограничение геополитического влияния» РФ, рост масштабов международного терроризма, пиратство и незаконную миграцию.





В качестве угрозы национальным интересам упоминается «потенциально возможный военный конфликт» со странами НАТО , сложная обстановка в Азово-Черноморском регионе (угроза жизненно важным объектам Крыма, присутствие в бассейне Черного моря кораблей и авиации нерегиональных держав), территориальные претензии Японии на Курильские острова, а также борьба стран—членов Арктического совета и даже неарктических государств за расширение военного влияния в регионе. В качестве отдельной угрозы обозначена Норвегия с ее планами по одностороннему пересмотру международных договоренностей: в докладе подчеркивается, что власти страны стремятся к установлению «абсолютной национальной юрисдикции над архипелагом Шпицберген и прилежащей 200-мильной акватории». «Повышается роль фактора силы в международных отношениях», — считают авторы документа, утверждая, что РФ наращивает свой морской потенциал для «стратегического сдерживания» вероятных противников и в качестве «важного фактора обеспечения международной стабильности».

По словам источников «Ъ», характер существующих угроз описан наиболее подробно. Это увеличение количества государств, имеющих боеспособный флот; эскалация вооруженных конфликтов на территориях, сопряженных с РФ и имеющих выход к морю; давление на Россию с целью ослабить ее контроль над Северным морским путем; развертывание другими странами в прилегающих к РФ акваториям морей и океанов стратегических неядерных систем высокоточного оружия, а также систем ПРО морского базирования.



Возникающие угрозы не останутся без ответа, убеждены авторы доклада. Основано это на поддержании технической готовности имеющихся кораблей ВМФ, а также строительстве новых. Так, за 2016 год в состав флота вошли пять боевых кораблей (две подлодки проекта 636.3 «Великий Новгород» и «Колпино», два фрегата проекта 11356 «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», морской тральщик проекта 12700 «А. Обухов») и два патрульных катера «Раптор». Кроме того, в рамках перевооружения береговых войск ВМФ за год было поставлено пять береговых ракетных комплексов типа «Бал» и «Бастион». В стадии строительства — более 20 боевых кораблей и порядка 50 судов различного назначения. В 2017 году в состав ВМФ поступят еще 16 кораблей и боевых катеров (два фрегата, корвет, большой десантный корабль, девять боевых катеров, патрульный корабль и два малых ракетных корабля). По данным «Ъ», в докладе говорится, что анализ потенциальных возможностей флота за последние пять лет показывает устойчивую положительную динамику, а состояние сферы оценивается как «стабильное». В 2016 году флот выполнил 102 боевых похода, увеличив интенсивность выполнения задач в 1,3 раза (по сравнению с 2015 годом), общая же продолжительность пребывания кораблей на боевой службе в море составила 9538 суток.



А вот сфера навигационно-гидрографического обеспечения в докладе, по информации «Ъ», характеризуется как «нестабильная». С учетом поступления в состав ВМФ новых катеров к декабрю 2016 года доля судов, выслуживших установленные сроки службы, составила 87%. Отсутствие новых судов компенсировалось модернизацией старых, за счет этого удалось довести до нужного состояния 32% катеров. Еще хуже дела с развитием «глобальных информационных систем» для нужд флота: они, согласно документу, находятся в «кризисном» состоянии. Происходит это, по оценке авторов доклада, потому что новая техника не поступает и приходится использовать старую, которую уже пора списывать. В документе, по сведениям «Ъ», уточняется, что сложнее всего дело обстоит на арктическом и тихоокеанском региональных направлениях. Мониторинг подводной обстановки ведется с использованием гидроакустического комплекса «Северянин» и электромагнитной станции «Анаконда», но их возможностей не хватает для прикрытия всех направлений. Проблемы с корабельным составом сказываются и на патрулировании морских границ: для выполнения всего спектра задач военные моряки должны получать по 5–8 мореходных кораблей и 20–25 пограничных катеров, а также начать строительство пограничных ледоколов (Россия единственная из арктических стран, у которой нет кораблей такого класса). Имеющиеся же сейчас корабли типа «Надежный» не обеспечены корабельными вертолетами и не способны нести достаточный запас ГСМ.



По словам источника «Ъ», близкого к Главному штабу ВМФ, существующие темпы обновления флота вызывают вопросы у руководства страны, но решить их быстро не получится из-за общего состояния судостроения. В докладе, по сведениям «Ъ», утверждается, что в период 2015–2016 годов «наблюдается снижение количества сданных кораблей, судов и плавсредств». До сих пор не сданы ранее запланированные головной и первый серийный фрегаты проекта 22350, головной большой десантный корабль проекта 11711, а также головное судно обеспечения проекта 23120. Параллельно сказался и спад по линии военно-технического сотрудничества: за год заказы сократились на 19%.



Впрочем, авторы доклада признают, что несмотря на «возрастающие угрозы национальной безопасности РФ» в океанских районах и морских зонах, возможность «широкомасштабных военных действий» против России с морских и океанских направлений маловероятна. По крайней мере, в ближайшей перспективе.

