С модернизацией российского флота возникли проблемы

Военно-морской флот (ВМФ) России находится в «нестабильном» положении в сфере навигационно-гидрографического обеспечения. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкие к Минобороны источники, знакомые с новым докладом ведомства.

По данным собеседников издания, к декабрю 2016 года доля судов, выслуживших установленные сроки эксплуатации, составила 87 процентов. Отсутствие новых кораблей компенсировалось модернизацией старых, благодаря чему до нужного состояния были доведены 32 процента катеров.

Как отмечает газета, «еще хуже» обстоят дела с развитием «глобальных информационных систем» для флота. Из доклада следует, что они находятся в «кризисном» состоянии, так как новая техника не поступает и приходится использовать старую, которую уже пора списывать.

Самые сложные ситуации якобы сложились на арктическом и тихоокеанском региональных направлениях. Мониторинг подводной обстановки там ведет гидроакустический комплекс «Северянин» и электромагнитная станция «Анаконда», но их возможностей не хватает для прикрытия всех направлений, говорится в документе.

По словам одного из собеседников издания, темпы обновления флота «вызывают вопросы у руководства страны», но решить проблему в короткие сроки не выйдет. В докладе утверждается, что в 2015–2016 годах было зафиксировано «снижение количества сданных кораблей, судов и плавсредств».

При этом авторы доклада признали, что возможность «широкомасштабных военных действий» против России с морских и океанских направлений в ближайшее время маловероятна.