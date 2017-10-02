Военный эксперт: после пожара на складе под Винницей ВСУ будет не хватать боеприпасов



Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что при пожаре на складе боеприпасов под Винницей было уничтожено больше снарядов, чем украинская армия истратила за время конфликта в Донбассе.

Эксперт подчеркнул, что боеприпасы были изготовлены ещё в советское время и потому многие из них пришли в негодность, которая и могла стать причиной пожара.



«После того, как срок хранения боеприпасов проходит, их нужно либо утилизировать, либо продлевать срок, если они годны. Видимо, на Украине этого не проводили. Собственного производства боеприпасов у них нет — оно было сосредоточено на территории России из стратегических соображений. Это не первый случай — прежде у них и под Харьковом рвались снаряды на крупном складе. Поэтому боеприпасов у ВСУ на оставшееся количество техники на ближайшую перспективу будет существенно не хватать», — пояснил он.



В случае, если украинская армия начнёт активную фазу боевых действий против самоповрозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, то эффективность ВСУ быстро закончится из-за нехватки снарядов, отметил Леонков.



По его словам, сгоревший склад представлял собой склад «второго стратегического резерва». Подобные хранилища формировались во время СССР в странах Организации Варшавского договора для отражения возможного нападения противника.



«Одного такого рода склада хватает на одну общевойсковую армию. На оснащение ствольной артиллерии, систем залпового огня, танковых подразделений, миномётов. Склады таких боеприпасов всегда предназначались для того, чтобы общевойсковая армия до подхода подкрепления в течение одного-двух месяцев могла сдерживать наступление технически вооружённого противника», — сказал Леонков.



Ранее стало известно, что при пожаре на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области было уничтожено больше снарядов, чем украинская армия истратила за время конфликта в Донбассе.