Мощнее ядерной бомбы: российская секретная ракета «Алабуга» перепугала Запад

Россия разрабатывает новое радиоэлектронное оружие, которого уже боятся на Западе. Об этом сообщает Daily Star.

Как отмечает британское издание, особенно беспокоит иностранных коллег российская радиоэлектронная ракета комплекса «Алабуга», которая способна выводить из строя целые армии.

«Секретное оружие» русских с помощью высокочастотного излучения отключает систему коммуникаций и обезвреживает технику», — отметил автор статьи-страшилки в Daily Star

Он переживает по поводу того, что ракета мощнее ядерной бомбы. «Алабуга» сделает бесполезной натовскую технику в радиусе 3,5 км. Не меньше волнений у автора статьи вызвал российский проект установки радиоэлектронной ракеты на беспилотники.

БПЛА такого типа, утверждает издание, доставит ракету в тыл противника, ликвидируя встречающиеся по пути вражеские самолеты. Ракета сможет блокировать автоматику заряжания танков, взрывать артиллерийские снаряды внутри орудийной башни. Также «Алабуга» при помощи радиации будет в состоянии убивать солдат противника, скрывающихся под землей на глубине до 100 м.

Относительно детонации боезапаса есть некоторые сомнения, а что касается смертельной радиации, то тут автор специально сгущает краски. Никакой радиации «Алабуга» излучать, естественно, не будет.

Никаких комментариев от российского военного ведомства и оборонно-промышленного комплекса на эту публикацию не последовало. Ведется разработка проекта новейшего электромагнитного оружия, не ведется — в любом случае пусть Запад волнуется. Тем более что России есть чем реально гордиться: нашими армией и флотом уже приняты на вооружение уникальные образцы оружия. Это подтверждает и другое западное издание, National Interest.

По данным авторитетного американского СМИ, в ходе учений «Запад-2017» Россия продемонстрировала ракету «Искандер», зенитную ракетную систему С-400 «Триумф», береговой ракетный комплекс «Бал», а также усовершенствованные системы радиоэлектронной разведки. Эти образцы, по мнению автора статьи, будут основой российского планирования в течение следующих нескольких лет.